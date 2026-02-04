Путин поддержал идею Пекина о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином поддержал китайское предложение создать Всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Об этом Ушаков сообщил журналистам по итогам российско-китайских переговоров.
По его словам, лидеры подчеркнули важность инновационных направлений работы, в том числе по искусственному интеллекту.