OpenAI представила платформу Frontier для создания и внедрения ИИ-агентов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - OpenAI представила новую платформу Frontier, помогающую компаниям создавать и внедрять ИИ-агентов, способных выполнять реальные рабочие задачи.

Frontier работает с ранее анонсированными компанией инструментами для создания ИИ-агентов, упрощая бизнесу объединение различных источников данных, необходимых агентам для выполнения задач, сообщила OpenAI. Агенты смогут обрабатывать информацию из различных источников и выполнять определенные действия, например, работать с файлами или запускать программный код.

Руководитель направления приложений OpenAI Фиджи Симо описал агентов, как "ИИ-коллег", которые могут сотрудничать с людьми и использоваться вместе с агентами конкуририрующих Anthropic и Microsoft.

Frontier наделяет агентов теми же навыками, которые необходимы людям для успешной работы, в том числе создает четкие права доступа и очерчивает границы, говорится в сообщении компании.

"К концу текущего года основная часть работы в цифровой сфере в ведущих компаниях будет координироваться людьми и выполняться целыми "флотами" агентов. Это уже происходит в программировании, и то же самое случится во многих других сферах", - считает Симо.

В настоящее время Frontier доступна ограниченному кругу клиентов OpenAI. В число компаний, которые первыми внедрят этот инструмент, входят HP, Intuit, Oracle Corp., Uber Technologies Inc. и другие.