Минцифры заверило, что бизнес не пострадает от введения авторизации через российские электронные адреса

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Предложение об использовании почты российских компаний для авторизации на интернет-сайтах будет касаться, в первую очередь, государственных и связанных с ними ресурсов, бизнес от этого точно не пострадает, заявил статс-секретарь, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.

"Использование российской почты для авторизации пользователей сайтов в определенных правительством РФ случаях. Здесь важно сказать: понимаем, что сегодня полноценной настройки на территории всех участников процесса, на территории всей страны, сегодня сделать невозможно. Поэтому говорим о том, что в случаях, определенных правительством", - сказал Лебедев на заседании комитета Госдумы по информационной политике в понедельник.

Это предложение содержится во втором пакете антимошеннических поправок, внесенных в Госдуму в конце декабря прошлого года. Всего в пакете 19 мер, уточнил замминистра.

"В первую очередь это будет касаться, конечно, государственных учреждений, связанных с ними учреждений и отдельных блоков отношений", - отметил он.

Замглавы Минцифры заверил, что "бизнес в этом смысле точно не пострадает". "Там, где мы чувствуем, что готовности нет полной, безусловно, будет все происходить по тем правила, по которым происходит сегодня. На наш взгляд, это правильный подход", - подчеркнул он.