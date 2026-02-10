Поиск

Сервис проверки долгов запущен на "Госуслугах"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сервис для проверки задолженностей и исполнительных производств запущен на Едином портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги"), сообщает во вторник пресс-служба Минцифры РФ.

"На "Госуслугах" теперь можно проверить не только собственные задолженности, но и наличие исполнительных производств у других людей или организаций. Специальный сервис доступен всем пользователям портала", - говорится в сообщении.

По информации министерства, с помощью этого сервиса можно узнать: номер, дату и причину возбуждения исполнительного производства, сумму долга, название и адрес отдела судебных приставов, ФИО судебного пристава, а также причину и дату прекращения или окончания исполнительного производства при наличии.

"Проверка позволяет узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам или другим обязательствам. Таким образом можно избежать ареста имущества и ограничений на выезд за границу, оценить риски при работе с контрагентами, подготовиться к крупным сделкам и т.д.", - отметили в министерстве.

Для проверки физлица необходимо указать его ФИО, дату рождения и регион ведения исполнительного производства. Чтобы проверить организацию, необходимо указать ввести её название, адрес и регион ведения исполнительного производства, уточняется в сообщении.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) в свою очередь напомнили, что аналогичный сервис с 2012 года работает на сайте ведомства fssp.gov.ru.

"Он предоставляет информацию о наличии или отсутствии задолженностей в отношении физических и юридических лиц. В 2025 году сервисом "Банк данных исполнительных производств" воспользовались 138 млн пользователей", - заявили в пресс-бюро ФССП "Интерфаксу".

