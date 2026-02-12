В Кремле назвали Max доступной альтернативой зарубежным мессенджерам

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Решение о блокировке WhatsApp было принято в связи с нежеланием корпорации Meta (внесена в реестр экстремистских организаций и запрещена в России) следовать российскому законодательству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; он также назвал Max доступной альтернативой другим мессенджерам.

"Что касается блокировки WhatsApp - действительно было заявление соответствующих наших властей о том, что в связи с нежеланием корпорации Meta следовать норме и букве российского закона, действительно, было принято такое решение, и оно было реализовано", - сказал Песков журналистам в четверг.

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать заявление WhatsApp, в котором утверждалось, что решение о блокировке мессенджера было принято для того, чтобы пользователи перешли на использование национального мессенджера Max.

"Max - это доступная альтернатива, развивающийся мессенджер, национальный мессенджер, доступная для граждан на рынке альтернатива", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос о возможной блокировке Telegram пресс-секретарь главы государства пояснил, что этот вопрос следует задавать в Роскомнадзор.

Ранее в феврале Роскомнадзор заявил, что продолжит введение последовательных ограничений для Telegram, поскольку компания по-прежнему не выполняет требования российского законодательства. Ограничивать работу мессенджера РКН начал в августе.

В декабре прошлого года Роскомнадзор заявил, что продолжает ограничивать работу WhatsApp в РФ. В ведомстве тогда сообщили журналистам, что работа сервиса может быть полностью заблокирована, если он не начнет исполнять законодательство России.