Рыбаки обеспокоены планами ввести для них "информационно-цифровой оброк"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские рыбаки видят сложности во введении с 1 марта 2026 года обязательной регистрации на бирже сделок с рыбой. Осенью может быть также введена обязательная маркировка замороженных рыбных полуфабрикатов, что, по их мнению, создаст для отрасли дополнительные проблемы.

"Главная задача сейчас - справиться с большим вызовом, с информационно-цифровым оброком, который в этом году для рыбной отрасли подготовлен и будет введен в действие", - заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев на пресс-конференции в Москве, имея в виду обязательную регистрацию сделок на бирже и маркировку.

По его словам, "сами идеи выглядят симпатично, но большое беспокойство вызывает эффективность информационных систем". "В первом случае - сайта регистраций биржевых контрактов, во втором - очевидная сложность реализации маркировки замороженной продукции, - сказал он. - На рыбопромысловых судах, где каждый квадратный сантиметр на вес золота, потребуется установка дополнительного оборудования для маркировки".

Как заявил Зверев, вопросы вызывает и необходимость поддержания эксплуатационных характеристик этого оборудования в постоянном режиме. "Это не та ситуация, когда, к примеру, на молочную ферму в Тульской области, если сломался механизм, может приехать специалист из Москвы. В условиях, когда более 120 кораблей работают в Охотском и Беринговом море, находятся за сотни, а иногда тысячи километров от порта, обеспечить бесперебойную работу, обслуживание этого оборудования - задача, с нашей точки зрения, пока сложно реализуемая", - сказал он.

Зверев отметил, что пока представители отрасли не говорят категорически о технической и производственной невозможности эксплуатировать это оборудование. "Идея о контроле за движением товарных потоков и транзакциями правильная. Но, понимаете, все может уткнуться в то, что железка не сработала, сломалась. И тогда возникает вопрос: а как ее починить, если траулер находится в четырех сутках пути от Петропавловска-Камчатского?" - недоумевает он.

Как сообщалось, в настоящее время сделки с рыбой регистрируются на бирже в добровольном порядке, с 1 марта 2026 года эта процедура станет обязательной. Добровольная маркировка рыбной продукции в рамках эксперимента рассчитана по 31 августа 2026 года.