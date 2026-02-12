В комитете Думы опровергли слухи о возможной блокировке Google в России

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин опроверг слухи о возможной блокировке Google в России.

"Что до громких заявлений о блокировке - таких планов на самом деле нет: специально уточнил это в контролирующих органах", - написал Горелкин в своем канале в Мах.

Он отметил, что "зависимость российских граждан от сервисов Google многим не нравится, но отказ от них должен быть постепенным". "Я считаю, что нужно создавать законодательные условия для плавного перехода на отечественные решения", - добавил депутат

Так он прокомментировал "очередное громкое заявление" о возможной блокировке Google в РФ, которое сделал один из депутатов.

По мнению Горелкина, блокировка не нужна, так как "повлечет целый комплекс негативных эффектов - прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android (а это 60% всех смартфонов российских пользователей)".

"Угрожать блокировкой, чтобы заставить Google выплатить космический штраф по судебному иску российских компаний? Не думаю, что такое сработает. Тем более, что эта история еще не закончена: идут суды в иностранных юрисдикциях, задействуются правовые механизмы. И даже если этот штраф не получится взыскать полностью, остается шанс на соглашение на каких-то вменяемых условиях", - написал также Горелкин.