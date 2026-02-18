Шадаев сообщил, что Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов об удалении запрещенной информации

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram оставил без внимания 150 тысяч запросов на удаление противоправной информации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов, требований на удаление каналов, материалов, постов, которые содержат запрещенную информацию", - сказал Шадаев в среду на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

По его словам, это запросы на удаление полторы тысячи каналов с детской порнографией, четыре тысячи чат-ботов о продаже поддельных документов или фишинговых сервисов, со стороны Telegram также было проигнорировано 18 тысяч требований о блокировке контента каналов нацистской направленности.

"С момента начала СВО более 100 тысяч требований было направлено к удалению материалов или блокировке каналов, которые распространяли информацию, дискредитирующую наши Вооруженные силы, фейки о СВО, которые тоже остались полностью без ответа", - отметил министр.

Шадаев участвует в заседании комитета Госдумы в преддверии отчета правительства за 2025 год.