Силуанова попросили поддержать включение страховщиков в "белый список" интернета

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Всероссийский союз страховщиков направил письмо в Минфин и попросил главу ведомства Антона Силуанова обращение о включении страховщиков в "белый список" интернета, составленный Минцифры, сообщает ВСС.

В список также предлагается добавить ВСС, Российский союз автостраховщиков (РСА) и Национальный союз страховщиков ответственности (НССО, объединяет страховщиков по 2 федеральным законам об обязательном страховании ответственности - пассажирских перевозчиков и владельцев опасных объектов - ИФ).

Основной причиной необходимости включения в этот список страховщиков и страховых союзов ВСС считает "исполнение обязательств страховых компаний в рамках такого социально значимого вида страхования как ОСАГО".

"Согласно требованиям закона об ОСАГО, все страховщики, осуществляющие ОСАГО, обязаны предоставлять страхователям возможность подачи требования о возмещении в электронной форме. Таким образом, непрерывное функционирование информационных систем, интернет-порталов и мобильных приложений участников страхового рынка является востребованным и критически значимым для Российской Федерации", - говорится в письме ВСС, направленном в Минфин.

В настоящее время большинство договоров "автогражданки" заключаются в виде электронных документов (их доля достигла 72% по итогам 9 месяцев 2025 года), кроме того, с 1 января 2025 года в России было запущено электронное урегулирование убытков в ОСАГО.

"Формируемый Минцифры РФ "белый список" интернета, то есть перечень отечественных сервисов и сайтов, которые работают при отключении или ограничении мобильного интернета, крайне важен для граждан и компаний во многих жизненных ситуациях. К примеру, при оформлении ДТП или урегулировании убытков. Нужно, чтобы люди быстро, не создавая заторов, могли оформить извещение о страховом случае, а также заявить и урегулировать убыток. Страховщики, улучшая качество сервиса, делают много для цифровизации. Сейчас практически любой страховой полис можно приобрести онлайн. И этим пользуются как физические, так и юридические лица. Надо обеспечить страховщикам возможность организации нормальной работы, а гражданам - купить полис или урегулировать страховой случай", - прокомментировал президент ВСС, РСА, НССО Евгений Уфимцев.

