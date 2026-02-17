ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Здание Государственной Думы РФ в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об уточнении обязанностей операторов связи.

Законом предусматривается обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении соответствующего требования от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ и правительства РФ, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности.

Оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ, предусматривает закон.

Разработанным Минцифры РФ документом вносятся поправки в статьи 44 и 46 федерального закона "О связи".