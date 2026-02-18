Поиск

Минцифры заявило о сломе тренда на рост утечек персональных данных в РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ужесточение ответственности в сфере оборота персональных данных способствовало снижению числа утечек; можно говорить, что тренд на их рост сломан, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"С точки зрения борьбы с утечками данных в прошлом году вступил в силу закон об оборотных штрафах, были увеличены сильно штрафы первоначальные и введены оборотные штрафы за повторную утечку. Утечки у нас все равно есть, но тренд - на явное снижение", - сказал Шадаев в среду на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

"Если считать количество утекших данных, то минус 93%. Если смотреть в количестве утечек, то минус 13% по отношению к 2024 году", - уточнил он.

Согласно представленным в презентации данным, в прошлом году в РФ было зафиксировано 118 утечек персональных данных (на 13% меньше, чем в 2024 году) на 52 млн строк (на 93% меньше, чем годом ранее).

"Тренд мы сломали, когда у нас ежегодно количество утечек росло. Мне кажется, это очень важно", - сказал Шадаев.

Повышенные штрафы и новые составы правонарушений за утечку персональных данных вступили в силу 30 мая 2025 года. Максимальный штраф за повторную утечку персональных данных составляет от 1 до 3% годового оборота компании, но не более 500 млн руб.

