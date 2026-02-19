Краснов заявил, что цифровые доказательства в судах могут анализироваться нейросетью

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава Верховного суда России Игорь Краснов считает одним из перспективных направлений развития судебной системы ее цифровую трансформацию.

"Цифровые доказательства способны стать материалом для аналитики нейронных сетей, а формируемое таким образом "электронное дело" сократит все виды судебных издержек", - сказал он на итоговом совещании судей РФ.

По его словам, в качестве средств для упрощения доступа к правосудию могут выступать единый портал государственных услуг, а также национальный мессенджер Max.

"Использование цифрового ID, электронной подписи и средств видеоконференции могло бы обеспечить безбарьерное обращение миллионов пользователей в суды всех инстанций", - сказал Краснов.

Глава ВС отметил, что современные технологии, в том числе созданные на базе искусственного интеллекта, позволяют решать множество прикладных задач, связанных с обработкой больших массивов данных и генерацией документов. По его словам, аппарату Верховного суда совместно с Судебным департаментом поручено сформировать поэтапный план и алгоритм для дальнейшего масштабирования доступных технологий в интересах правосудия.