Минцифры подготовило меры для развития российской индустрии компьютерных игр

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовило комплекс мер по развитию российской индустрии компьютерных игр, позволяющие разработчикам пользоваться существующими льготами для ИТ-компаний, в том числе - налоговыми, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"Ключевая задача - создать для разработчиков игр специальный режим применения существующих льгот для ИТ-индустрии, который учитывал бы существующие особенности их лицензирования", - сказал Шадаев в кулуарах Евразийского межправительственного совета.

Он пояснил, что для приема платежей от зарубежных пользователей разработчики зачастую вынуждены оформлять права на игры на зарубежные юрлица.

По словам Шадаева, предлагается предоставить разработчикам возможность включать игры в реестр российского ПО в случае, если для российских пользователей эти игры будут поддерживаться и размещаться на ИТ-инфраструктуре внутри страны.

"Наличие игр в реестре российского ПО позволит их разработчикам пользоваться льготой по НДС", - пояснил глава Минцифры.

Также в план включены другие меры, направленные на стимулирование разработки новых игр, упрощения их экспорта и продвижения на международный рынок, добавил министр.