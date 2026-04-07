Минюст РФ тестирует искусственный интеллект в процессе нормотворчества

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ внедряет искусственный интеллект в процедуры проведения правовых и антикоррупционных экспертиз, но выводы будут делать специалисты ведомства, сообщил глава Минюста Константин Чуйченко.

"Перспективным направлением является интеграция искусственного интеллекта в процесс нормотворчества", - сказал Чуйченко во вторник в Москве на коллегии Минюста по итогам работы в 2025 году.

По его словам, в настоящее время юристы тестируют подобные инструменты, разрабатывают основные требования к искусственному интеллекту, который "будет использоваться при проведении правовой и антикоррупционной экспертиз ведомственных актов".

"Отдельно подчеркну, что искусственный интеллект мы рассматриваем исключительно как удобный инструмент, который позволит оптимизировать работу. Но решение остается безусловно за юристом - человеком", - сказал Чуйченко.