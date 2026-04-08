Орешкин считает, что цифровые платформы придут во все сферы, где есть транзакции

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Цифровые платформы постепенно проникнут во все сферы, где совершаются транзакции между различными сторонами, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

"У платформ большое будущее, они будут развиваться, они будут захватывать все новые сферы взаимоотношений. Там, где транзакции, там, где есть две-три-четыре стороны, которых нужно свести между собой. Это может касаться абсолютно разных сфер. И закупок, и, например, таких сфер, как здравоохранение и образование. Там, где есть транзакции, туда придут платформы, это будет происходить неизбежно", - сказал Орешкин в видеообращении к участникам Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа, проходящей в среду в Москве.

По его словам, этот процесс должен с одной стороны идти "максимально быстро", с другой - максимально учитывать интересы тех, кто оказывает услуги и производит товары, и тех, кто их потребляет.

"Нахождение правильного баланса между различными группами интересов становится самой важной историей, здорово, что платформы электронной коммерции идут на добровольные шаги", - отметил Орешкин, напомнив про меморандум о добросовестных практиках, к которому присоединились ряд цифровых платформ. "Поиск правильного баланса всех интересов - важная задача и для самих платформ, и для государства", - заявил замглавы кремлевской администрации.