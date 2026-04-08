"Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - "Яндекс" начал использовать во внутреннем контуре ИИ-ассистента "Стефания AI" для решения аналитических задач, сообщил советник генерального директора компании Тигран Худавердян.

"У нас в "Яндексе" появился первый сотрудник-искусственный интеллект. Я не шучу. В одной из бизнес-групп ребята решили сделать ИИ-ассистента для аналитических задач. И для того, чтобы интегрировать этого ассистента прямо в процесс разработки, проще всего было завести виртуального сотрудника, которого можно было бы прямо в задачи и привлекать. Этого ассистента зовут "Стефания AI", - рассказал Худавердян на конференции Data Fusion.

Он уточнил, что ИИ-ассистент был внедрен два месяца назад. Ему делегируются задачи, которые ранее решал младший аналитик.

Худавердян пояснил, что во внутренней системе менеджер ставит задачу, назначает для ее решения "Стефанию AI", и через несколько минут от ИИ-ассистента приходит подробный аналитический ответ.

"Здесь мы пока тоже на это смотрим аккуратно. Понятно, что там могут быть ошибки. Но, откровенно говоря, и у младшего аналитика тоже могут быть ошибки. Поэтому здесь наша задача, чтобы здесь ошибок было бы не больше. Так что за этим будущее точно", - заявил представитель "Яндекса".

Тигран Худавердян Яндекс
Маск попросил суд убрать Альтмана из совета директоров головной структуры OpenAI

 Маск попросил суд убрать Альтмана из совета директоров головной структуры OpenAI

Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

 Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

Сервис посадки на поезд по биометрии запущен в РФ

Минпросвещения запустило в Мax чат-бот по защите чести и достоинства педагогов

Объем экономики Рунета в 2025 году оценили более чем в 30 трлн рублей

РКН зафиксировал рекордный всплеск DDoS-атак на защищаемые ресурсы

 РКН зафиксировал рекордный всплеск DDoS-атак на защищаемые ресурсы

"Яндекс" начнет коммерциализацию беспилотных автомобилей с 2028 года

 "Яндекс" начнет коммерциализацию беспилотных автомобилей с 2028 года

"Вымпелком" предложил оставить "белые списки" только для сомнительных сим-карт

 "Вымпелком" предложил оставить "белые списки" только для сомнительных сим-карт

Песков не знает, давал ли Путин поручение Минцифры ограничить работу VPN в РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1489 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8945 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов