"Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - "Яндекс" начал использовать во внутреннем контуре ИИ-ассистента "Стефания AI" для решения аналитических задач, сообщил советник генерального директора компании Тигран Худавердян.

"У нас в "Яндексе" появился первый сотрудник-искусственный интеллект. Я не шучу. В одной из бизнес-групп ребята решили сделать ИИ-ассистента для аналитических задач. И для того, чтобы интегрировать этого ассистента прямо в процесс разработки, проще всего было завести виртуального сотрудника, которого можно было бы прямо в задачи и привлекать. Этого ассистента зовут "Стефания AI", - рассказал Худавердян на конференции Data Fusion.

Он уточнил, что ИИ-ассистент был внедрен два месяца назад. Ему делегируются задачи, которые ранее решал младший аналитик.

Худавердян пояснил, что во внутренней системе менеджер ставит задачу, назначает для ее решения "Стефанию AI", и через несколько минут от ИИ-ассистента приходит подробный аналитический ответ.

"Здесь мы пока тоже на это смотрим аккуратно. Понятно, что там могут быть ошибки. Но, откровенно говоря, и у младшего аналитика тоже могут быть ошибки. Поэтому здесь наша задача, чтобы здесь ошибок было бы не больше. Так что за этим будущее точно", - заявил представитель "Яндекса".