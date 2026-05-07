Более 1,2 тыс. DDoS-атак были отражены специалистами РКН в апреле

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) в апреле отразили более 1,2 тыс. DDoS-атак на защищаемые ресурсы, самая долгая из которых длилась боле пяти дней, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В апреле 2026 года специалисты ЦМУ ССОП отразили 1 246 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления и операторов связи. Чаще всего атаки совершались c IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Бразилии, Нидерландов, Германии, Франции", - говорится в сообщении.

По данным РКН, "основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в ЦФО".

В РКН уточнили, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 1,03 Тбит/с, а скорость - 88,55 млн пакетов в секунду (п/с); при этом максимальная продолжительность атаки составила 5 дней 4 часа 54 минуты.

Кроме того, в апреле специалисты РКН заблокировали 7 846 фишинговых ресурсов и 677 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, а также выявили и устранили 1 356 нарушений маршрутизации трафика со стороны 318 организаций.

Как сообщалось, в январе специалисты РКН отразили чуть больше 1 тыс. DDoS-атак, в феврале - более 2,2 тыс., в марте - почти 2,4 тыс. атак.

