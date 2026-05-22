Глава ЦБ заявила, что финорганизации будут включаться в "белые списки" поэтапно

Сначала туда попадут крупные банки и страховщика, сообщила Набиуллина

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Финансовые организации будут включаться в "белые списки" из-за технологических сложностей постепенно, сначала туда попадут крупные банки и страховщики, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы понимаем, и по информации Минцифры, у существующих сейчас технологий есть ограничения. Пока невозможно подключить все банки. Поэтому будет поэтапность, и тоже эта поэтапность должна быть справедливой, как мы понимаем. Естественно, в первый этап попадут крупные, системно значимые, критические сервисы, и не только банки, но и страховщиков мы здесь рассматриваем, готовим критерии, чтобы было понимание", - сообщила Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.

Она добавила, что диалог с Минцифры по этому вопросу нужно будет продолжить.

"Идеальная ситуация и правильная ситуация, когда все кредитные организации, которые получили лицензию, включены в эти "белые списки", потому что иначе те, кто включён в эти списки, он обеспечивает гарантированную бесперебойность, кто не включён, он теряет в конкурентной борьбе. И это, конечно, неприемлемо", - подчеркнула председатель ЦБ.

"Белые списки" - это перечень российских сервисов и сайтов, которые работают в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. В эти списки из банков входят ВТБ, ПСБ, Альфа-банк, ГПБ и МТС-банк.

ФСБ запретила вносить в "белые списки" банки, которые не начали внедрение Системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Речь, в частности, идет о Сбербанке и Т-банке, сообщал ранее РБК со ссылкой на источники.

В РФ создали механизм для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета

Беглов попросил с пониманием отнестись к ограничениям мобильного интернета в Петербурге

