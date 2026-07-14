Путин дал полгода на подготовку стратегии развития цифровых платформ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ к 15 декабря должно разработать и представить национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и других сферах деятельности на период до 2036 года. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума, который состоялся 3-6 июня.

Полный перечень поручений опубликован на сайте Кремля во вторник.

Межведомственной рабочей группе по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ во главе с замруководителя своей администрации Максимом Орешкиным президент поручил принять участие в подготовке и проведении в 2027 г. Форума будущих технологий, посвященного вопросам развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений.

Правительство к середине декабря также должно будет при участии ассоциации "Национальные автономные системы" разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем на период до 2036 года.

Еще одно поручение кабинету министров - в срок до 1 октября при участии деловых объединений рассмотреть вопрос "об упрощении условий ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство товаров".

Также правительство должно при участии исполнительных органов субъектов РФ и бизнес-ассоциаций сформировать перечень перспективных средних и крупных инвестиционных проектов, реализация которых запланирована до 2035 года, и обеспечить их сопровождение, предусмотрев при необходимости дополнительные меры поддержки. Доклад по этой теме президент ждет до 1 ноября, а далее - раз в полгода.

Кроме того, к 30 сентября правительство должно будет представить сведения о численности и совокупной доле перемещаемых из Москвы работников госкорпораций и компаний с госучастием.

Вместе с Госдумой правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих временное сохранение для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, порога доходов в размере 20 млн рублей, после достижения которого необходимо исчислять НДС (срок - 1 августа).

Правительство вместе с Госдумой, ЦБ и при участии заинтересованных банков должны обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих регулирование осуществления гражданами и юрлицами коллективных инвестиций с использованием цифровых платформ в проекты по формированию комфортной городской среды (в том числе возможность софинансирования таких проектов за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов), а также формирование механизмов стимулирования граждан к участию в таких инвестициях, рассмотрев возможность отнесения взносов к налоговому вычету по НДФЛ. Срок - 1 июля 2027 г.

До 1 октября правительство вместе с ВЭБом и при участии деловых объединений должны подготовить доклад о реализации механизма беспрепятственного перехода от применяемых форм организации предпринимательской деятельности и налогового режима к другой форме (режиму), в том числе с использованием типовых решений и цифровых платформенных технологий.