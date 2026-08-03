Минцифры предложило дать пользователям в РФ равный доступ к отечественным и иностранным ИИ-приложениям

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовило проект постановления, который обновляет действующие правила предварительной установки программного обеспечения (ПО) на устройства с учётом развития ИИ-технологий и вводит требование о предоставлении пользователю выбора системного помощника при первом включении гаджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Соответствующий проект постановления правительства размещен министерством в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

"Проект расширяет существующий подход к предустановке цифровых сервисов: вместо отдельного класса "голосовой помощник" вводится более широкий класс - "системный помощник" - ИИ-программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с устройством, операционной системой и установленными приложениями с помощью голосового, текстового и визуального ввода", - говорится в сообщении.

В Минцифры пояснили, что в случае принятия постановления "при первом включении устройства пользователь сможет выбрать системного помощника из списка доступных отечественных и зарубежных решений либо отказаться от его установки".

Отмечается, что для выбранного системного помощника должны обеспечиваться равные условия работы с решениями производителей устройств и операционных систем: возможность обновления, пользовательская настройка, равное отображение в интерфейсе устройства. Кроме того, предустановленная версия системного помощника должна быть бесплатной для пользователя, сохраняться после обновлений и восстановления устройства до заводских настроек, сказали в пресс-службе министерства.

"Для поисковых сервисов предусматривается возможность использования решений со встроенными технологиями искусственного интеллекта. Это будет способствовать развитию более конкурентной среды между российскими и зарубежными платформами на устройствах", - заявили в Минцифры.

По мнению министерства, новый механизм обеспечит пользователям больший выбор цифровых сервисов. "Он поможет гарантировать доступность современных ИИ-сервисов для российских пользователей независимо от ограничений в работе отдельных зарубежных решений", - сказали в ведомстве.

"При этом проект не устанавливает обязательное использование конкретной программы, компании или платформы. Его основная цель - обеспечить прозрачные правила доступа к устройствам и операционным системам, устранить преимущества встроенных решений производителей устройств и предоставить пользователям возможность самостоятельно выбирать используемые сервисы. Механизм обеспечит равные условия для всех разработчиков ИИ-решений", - подчеркнули в пресс-службе Минцифры.