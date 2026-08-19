Путин поручил всем регионам запустить электронную оценку социальных учреждений

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил всем субъектам Федерации в кратчайшие сроки запустить электронную оценку социальных учреждений так, чтобы граждане могли ее использовать со своих мобильных устройств.

"Сильные специалисты современной инфраструктуры - это залог высокого качества работы социальной сферы. Здесь главный критерий - это, конечно, оценки самих граждан", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он напомнил, что с текущего года через портал Госуслуг можно оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная, культурная организация. "То есть дать обратную связь их руководителям органам власти на местах. Пока такой сервис действует в 30 регионах", - отметил Путин.

"Призываю все субъекты Федерации в самые короткие сроки запустить электронную оценку социальных учреждений и синхронизировать её с развитием цифровых платформ, чтобы граждане могли без особых затруднений, например, с мобильных устройств пользоваться такой возможностью", - сказал президент.

Общероссийскому народному фронту президент поручил контролировать динамику качества услуг, удовлетворённость граждан работой социальной сферы.

Глава государства подчеркнул, что позитивные изменения должны фиксироваться не только в отчётах и докладах, граждане должны видеть и чувствовать изменения к лучшему. "Это главный критерий. А если что-то идёт не так, и граждане на это справедливо указывают, обращают внимание, то нужно сразу же улавливать эти сигналы, принимать своевременные решения как на уровне федеральных органов, так и в регионах на местах", - сказал Путин.

Правительство, по его словам, должно постоянно анализировать результаты такого мониторинга.

"Подчеркну, каждый министр, каждый вице-премьер должны предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают. Такое, конечно, есть", - заключил глава государства.