Nvidia расширяет buyback на рекордные $150 млрд - до $235 млрд

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp. расширяет программу выкупа акций на $150 млрд - до $235 млрд.

Это самое масштабное увеличение buyback в истории, сообщила сама компаняи.

Она рассчитывает исполнить расширенную программу до конца 2028 финансового года, который завершится в январе 2028 года.

"Рост Nvidia обеспечен платформенным сдвигом в сторону ИИ и ускоренных вычислений. Такой сдвиг бывает раз в поколение, - заявил основатель и глава компании Дженсен Хуан. - Наши денежные потоки дают возможность инвестировать в технологии для продвижения этой трансформации и возвращать капитал акционерам. Расширение программы отражает нашу уверенность в будущем потенциале в долгосрочной перспективе".

Ранее в этот день компания также анонсировала новую платформу для обеспечения безопасной работы ИИ-агентов. Она называется Open Agent Safety Platform и состоит из открытого программного обеспечения Nvidia OpenShell и опциональной системы Nvidia Sentry.

OpenShell ограничивает масштаб ошибок агентов, обеспечивая постоянный контроль за тем, что они могут видеть, делать и с чем они могут взаимодействовать. Компонент оптимизирован для работы на центральных процессорах Nvidia Vera, но за счет открытого исходного кода его можно адаптировать и для сторонних решений, включая технологии Arm и Intel.

Sentry формирует дополнительную, независимую линию защиты, позволяя оценивать и контролировать процессы на аппаратном уровне c помощью процессоров для обработки данных (DPU) Nvidia BlueField-4. Эта система может помещать агентов на карантин за миллисекунды, утверждает Nvidia.

Open Agent Safety Platform уже интегрировали более 100 организаций, включая Anthropic, Microsoft, SpaceXAI, Perplexity и Hugging Face.

За последнее время был предан огласке целый ряд случаев выхода ИИ-моделей за пределы специально изолированных сред (так называемых "песочниц") и попыток взлома ими сторонних систем. В частности, модели OpenAI получили несанкционированный доступ к системам репозитория Hugging Face.

Представитель Nvidia заявил журналистам в ходе удаленной конференции в воскресенье, что новая платформа компании смогла бы предотвратить инцидент с Hugging Face.