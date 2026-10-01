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Google представила Gemini 4 Argon и будет запускать ее постепенно из соображений безопасности

Google представила Gemini 4 Argon и будет запускать ее постепенно из соображений безопасности
Фото: Matteo Della Torre/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., представила новую ИИ-модель Gemini 4 Argon, но будет выводить ее на рынок постепенно по соображениям безопасности.

Поисковый гигант отметил в своем блоге передовую эффективность модели в разработке программного обеспечения, выполнении юридических и финансовых задач и обеспечении кибербезопасности.

Argon делит первое место по кибербез-бенчмарку CWE-bench v1 с моделями GPT-6 Astra (OpenAI) и Grok 4.7 (SpaceXAI) и опережает Astra и последние модели Anthropic по индексу Vals, отражающему экономический эффект в областях финансов, программирования, юриспруденции и налогообложения, и DeepSWE v1.1, измеряющему эффективность в разработке ПО на длинном горизонте.

Google использует новую модель для оптимизации загрузки памяти в своих дата-центрах, уже высвободив с ее помощью сотни терабайт без покупки дополнительного оборудования. Ее также используют сотрудники, проводящие исследования в области квантовых вычислений.

Компания будет выводить ее на рынок постепенно.

"Безопасный выпуск передовых возможностей такого уровня требует поэтапного подхода, - пишет Google. - Мы активно участвуем в инициативе правительства США о добровольном предоставлении доступа к модели до выпуска и постепенно расширяем доступ. Мы продолжим собирать отзывы от ранних тестировщиков, пошагово совершенствуя защитный механизм перед открытием доступа к Argon для разработчиков, предприятий и потребителей в минимально возможные сроки".

На первом этапе Argon будет доступна "доверенным киберзащитникам" в рамках программы Fairwind.

Стартовый тариф на модель составит $2 за 1 млн токенов ввода и $10 за 1 млн токенов вывода. По окончании стартового периода эти цены вырастут в два раза.

Акции Alphabet растут на 1,5% в ходе предварительных торгов в четверг.

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