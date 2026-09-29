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Штрафы за нарушение ПДД можно будет оперативно получать в мессенджере Мах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россияне смогут оперативно получать через национальный мессенджер Max постановления об административных правонарушениях, в том числе о штрафах за нарушение правил дорожного движения.

Правительство России совместно с московскими властями до конца 2026 года планирует подготовить соответствующие нормативные правовые акты, в том числе, изменения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с этой инициативой.

Сейчас постановления о нарушении ПДД и других административных правонарушениях направляются гражданам исключительно заказным почтовым отправлением либо в электронной форме через сервисы "Почты России". Возможность доставки этих юридических документов через Max законодательно не предусмотрена. В результате, по экспертным оценкам, около 30% граждан узнают о таких постановлениях с опозданием, и в результате лишаются возможности льготной оплаты штрафов.

Задействовать Max, чтобы быстрее доставлять постановления об административных нарушениях, предложила мэрия Москвы. По информации "Интерфакса", в Кремле эта инициатива была поддержана, а правительству России совместно с правительством Москвы будет дано поручение подготовить и до середины декабря 2026 года принять соответствующие нормативные акты, в которых будет предусмотрена возможность направления постановлений и иных материалов об административных правонарушениях через многофункциональный сервис обмена информацией на базе цифровой платформы Max.

Преимущества мессенджера Max заключаются в том, что он охватывает уже сейчас более чем 130 млн пользователей, работает в российской юрисдикции и позволяет идентифицировать пользователей с помощью утвержденной учетной записи, отметил собеседник агентства.

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