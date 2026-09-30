Сотовым операторам могут запретить продавать сим-карты со стартовым балансом

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовило третий пакет мер, направленных на противодействие телефонным и кибермошенникам. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

Проект включает, в частности, меры по регулированию оборота сим-карт. Так, операторам связи будет запрещено распространять сим-карты со стартовым балансом. Абонент должен будет внести средства на лицевой счёт и таким образом идентифицироваться при платеже. "Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством через предоплаченные сим-карты и станет дополнительным инструментом для идентификации реального пользователя услуг связи", - пояснило Минцифры в своем сообщении.

Кроме того, планируется ввести запрет на продажу предактивированных сим-карт. "Реализация сим-карт, уже оформленных на других абонентов, будет запрещена. Эта мера позволит оперативно пресекать незаконную продажу в интернете номеров, зарегистрированных на других физических и юридических лиц и ИП. У телефонных мошенников не получится использовать чужие сим-карты в противоправных целях", - поясняется в сообщении Минцифры.

Распространять сим-карты смогут только прямые дилеры - компании, у которых есть агентский договор с оператором. Дилером сможет быть только юрлицо. Физлица и ИП больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов.

Законопроект также предусматривает регулирование сим-карт в М2М-устройствах. Предполагается, что правительство сможет определять особенности оказания услуг связи с использованием М2М-устройств. "Мера не позволит мошенникам применять сим-карты, выделенные для оборудования межмашинного взаимодействия, для незаконных рассылок и обзвонов", - поясняет Минцифры.

Проект также вводит регулирование смс-рассылок: их смогут осуществлять только операторы связи. Как поясняет Минцифры, сейчас деятельность агрегаторов массовых рассылок находится в нерегулируемой "серой зоне", что создаёт угрозу фрода. Предложенная проектом мера позволит сократить риски отправки сообщений с нарушением законодательства, в том числе в сфере рекламы, отмечает Минцифры.

"Это комплексный законопроект, который направлен на создание надёжной системы защиты граждан от кибермошенничества. Его принятие позволит существенно сократить возможности злоумышленников и повысить уровень доверия к цифровым сервисам", - говорится в сообщении Минцифры.