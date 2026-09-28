Правительство установило трехлетний экспериментальный правовой режим для роверов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) по предоставлению транспортных и логистических услуг с использованием роверов - документ от 26 сентября размещен на портале pravo.gov.

Срок действия ЭПР - три года. Субъектами ЭПР стали ООО "Рободоставка" (структура "Яндекса"), ООО "Дронсхаб" и ООО "СберЛогистика".

Документ определяет ровер как "автономное устройство, оснащенное и управляемое автоматизированной системой управления, предназначенное в том числе для перевозки грузов, оказания транспортных и логистических услуг и эксплуатируемое на велопешеходных дорожках, прилегающих территориях и тротуарах, в жилых зонах, велосипедных зонах и пешеходных зонах, а также внутри зданий".

Ровер должен быть не более 80 см в ширину и не более 110 см в длину, весить не более 120 кг (без учета груза), а двигатель должен быть не мощнее 4 кВт.

Максимальная скорость для роверов составляет не выше 25 км/час (она устанавливается для использования на велопешеходных и велосипедных дорожках, полосах для велосипедистов и в велосипедных зонах, а также при необходимости движения по обочине); при проезде по пешеходному переходу не выше 6 км/час, при движении по тротуарам, жилым зонам и пешеходным зонам - в пределах 10 км/час.

В случаях совмещенного движения роверов с пешеходами, велосипедистами, пользователями средств индивидуальной мобильности, последние три категории имеют приоритет, отмечается в документе.

Ровер должен быть оснащен устройством для подключения к системе диспетчеризации; камерами и устройствами для фиксации дорожно-транспортной обстановки; иметь идентификационные номера; QR-код с данными для идентификации субьекта ЭПР, осуществляющего эксплуатацию ровера; светоотражающие элементы; красный визуальный маркер на высоте не ниже 100 см; устройство подачи звукового сигнала.

Автоматизированная система управления ровером должна реагировать на непредвиденные ситуации со стороны разных участников дорожного движения для минимизации последствий таких ситуаций и ошибок; прекращать движение в случае сбоя системы; диагностировать неисправности и др.

Субъект ЭПР должен осуществлять ТО и ремонт роверов, в случае происшествия обеспечивать на его месте присутствие своего представителя, в течение 30 дней хранить и предоставлять по запросу МВД видеозаписи происшествий.

Также документ устанавливает правила движения для роверов на переходах, перекрестах, при наличии светофора и регулировщика, а также остановки и стоянки. Постановление также описывает механизм действий при ДТП с участием ровера.

Кроме того, субъект ЭПР должен застраховать на весь срок действия режима риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в пользу третьих лиц на сумму не менее 500 тыс. рублей в отношении каждого ровера.

ЭПР будет действовать в Башкортостане, Татартстане, Удмуртии, Чувашии, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областях, в Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и на территории "Сириус".

Кроме этого, документ устанавливает показатели оценки эффективности ЭПР. Так, если в первом полугодии первого года действия ЭПР количество роверов должно быть не менее 500, то по итогам второго полугодия третьего года их количество должно составить не менее 12 тысяч штук. В указанные сроки пробег роверов установлен в 450 тысяч и 10,8 млн км соответственно; количество исполненных заказов - 450 тысяч и 10,8 млн штук соответственно.

Постановление разработало Минэкономразвития. Первым замглавы ведомства Максим Колесников назвал ЭПР "настройкой будущих правил для нового, активного участника городской среды".

"В перспективе, при успешных результатах, появится возможность не только масштабировать сервис, но и создать базу для совершенствования общего регулирования, включая правила дорожного движения и требования к эксплуатации роботов-доставщиков", - отметил он через пресс-службу.

"Роверы становятся полноценными участниками дорожного движения: теперь за ними закреплены свои права и обязанности, ответственность и даже страховка. Ровер следует тем же правилам, что и остальные участники движения, поэтому его поведение на тротуаре или пешеходном переходе легко предсказать. А единые правила в десятках регионов позволят нам масштабировать сервис и сделать роботов привычной частью городской жизни миллионов россиян", - передал через пресс-службу "Яндекса" руководитель управления сервисом рободоставки Марат Мавлютов.

В апреле "Яндекс" сообщал, что до конца 2026 года планирует выпустить во всех городах присутствия рободоставки 5 тысяч роверов, а за два года - 20 тысяч роверов.