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Приложения Ozon снова доступны в Google Play

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Приложения группы Ozon - Ozon, Ozon fresh, Ozon Travel, а также приложения для продавцов и партнеров снова доступны в магазине приложений Google Play.

Как указано в сообщении группы, "Ozon Селект" и еще два приложения пока на модерации, но скоро также должны появиться в магазине.

О том, что приложения Ozon были удалены из Google Play, стало известно 15 августа. Тогда же компания сообщала, что Ozon не нарушал правил Google Play, а маркетплейс Ozon, наряду с сервисами Ozon fresh, Ozon Travel, "Ozon Селект" не находятся под санкциями.

В опубликованном в пятницу сообщении Ozon указано, что после удаления приложений компания "подала апелляцию".

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