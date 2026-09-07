Почти 1,7 тыс. DDoS-атак отражены в августе специалистами РКН

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) отразили почти 1,7 тыс. DDoS-атак на защищаемые ресурсы, самая долгая из которых длилась почти 10 суток, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В августе 2026 года специалисты ЦМУ ССОП отразили 1 663 DDoS-атаки на системы защищаемых субъектов государственного управления, энергетического, финансового секторов и операторов связи", - говорится в сообщении пресс-службы РКН.

Там уточнили, что максимальная мощность атак за указанный период достигала 562,16 Гбит/с, скорость - 52,88 млн пакетов в секунду (п/с). В то же время максимальная продолжительность DDoS-атаки, по данным РКН, составила 9 дней 21 час 9 минут.

"Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Германии, Аргентины и Индии. Основной целью атак была телекоммуникационная отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в ЦФО", - сказали в пресс-службе.

Специалистами РКН также в августе были заблокированы 2 917 фишинговых ресурсов и 685 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Кроме того, они "выявили и устранили 1 521 нарушение маршрутизации трафика со стороны 274 организаций"

Как сообщалось, в январе специалисты РКН отразили чуть больше 1 тыс. DDoS-атак, в феврале - более 2,2 тыс., в марте - почти 2,4 тыс., в апреле - более 1,2 тыс., в мае - более 1,3 тыс., в июне - почти 1,5 тыс., в июле же заметно меньше - чуть менее 1,1 тыс. Рекордный всплеск DDoS-атак был зафиксирован в феврале и марте после сообщений в СМИ о полной блокировке Telegram в РФ.