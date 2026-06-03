Более 1,3 тыс. DDoS-атак были отражены специалистами РКН в мае

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) в мае отразили более 1,3 тыс. DDoS-атак на защищаемые ресурсы, самая долгая из которых длилась более 11 дней, сообщила пресс-служба ведомства.

"В мае 2026 года специалисты ЦМУ ССОП отразили 1 343 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора и операторов связи. Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в ЦФО", - говорится в сообщении.

В РКН заявили, что "чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Индии, Франции, Германии".

По данным ведомства, максимальная мощность DDoS-атаки за прошлый месяц достигла 885 Гбит/с, а скорость - 121,7 млн пакетов в секунду (п/с); максимальная продолжительность атаки составила 11 дней 2 часа 3 минуты.

Кроме того, в мае специалисты РКН заблокировали 7 191 фишинговый ресурс и 457 сайтов, на которых, по данным ведомства, распространялось вредоносное программное обеспечение, а также выявили и устранили 1 367 нарушений маршрутизации трафика со стороны 371 организации.

Как сообщалось, в январе специалисты РКН отразили чуть больше 1 тыс. DDoS-атак, в феврале - более 2,2 тыс., в марте - почти 2,4 тыс., в апреле - более 1,2 тыс. атак. Рекордный всплеск DDoS-атак был зафиксирован в феврале и марте после сообщений в СМИ о полной блокировке в РФ мессенджера Telegram.