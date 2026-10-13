Поиск

Anthropic предупредила, что ИИ может вскоре научиться копировать себя на домашние устройства

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Небольшие ИИ-модели через несколько месяцев могут развить способность копировать себя на подключенные к интернету домашние устройства, предупреждает американская Anthropic.

При этом модели будет сложно выключить ввиду отсутствия "централизованного выключателя", говорится в блоге компании.

Полноценного механизма копирования также пока нет, но ИИ все более способен выполнять отдельные шаги из "цепочки репликации".

Anthropic провела ряд тестов на способность ИИ к самовоспроизведению. В рамках одного из них компания развернула Gemma4-26B-A4B, небольшую модель от Google, в сети из 15 дешевых малоизвестных ТВ-приставок на базе Android. Подобные устройства часто имеют слабую защиту, которая может подвергнуться взлому со стороны ИИ-модели.

Если модель не умещается на одном устройстве, она может разделиться на части и запуститься на нескольких, отмечает Anthropic. "На практике ИИ-червь необязательно будет состоять всего из одной модели или стратегии, - пишет она. - Более реалистичным "худшим сценарием" может быть внедрение роя моделей на различных видах аппаратного обеспечения с помощью различных схем репликации".

Какую именно форму примет автономное воспроизведение ИИ, все еще неясно. Это может быть "медленная, распределенная" система на слабозащищенных устройствах, "мощная кибермодель", которая быстро взламывает дата-центры, или модель для получения обманным путем пользовательских квот на вычислительные мощности, заявляет Anthropic.

Anthropic
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ситидрайв" восстановил регистрацию новых пользователей, прерванную из-за сбоя

Во Франции хакеры нагрели холодильники в сотнях супермаркетов до плюс 50 градусов

 Во Франции хакеры нагрели холодильники в сотнях супермаркетов до плюс 50 градусов

Мосгорсуд признал законным штраф Roblox в 4 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

 Мосгорсуд признал законным штраф Roblox в 4 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

"Циан" работает в ограниченном функционале после аварии у инфраструктурного партнера

 "Циан" работает в ограниченном функционале после аварии у инфраструктурного партнера

Мировой рынок квантовых вычислений в 2027 году превысит $1 млрд

 Мировой рынок квантовых вычислений в 2027 году превысит $1 млрд

Курс по ИИ станет обязательным в школах для 5-11-х классов с 1 сентября

Часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге пострадала из-за атаки БПЛА

Операторы с 15 октября будут блокировать звонки банков, не заключивших договоры о маркировке

 Операторы с 15 октября будут блокировать звонки банков, не заключивших договоры о маркировке

Трамп настаивает на обязательной замене термина ИИ на "суперинтеллект"

"Яндекс" пока не может подтвердить возможность восстановления ЦОДа в Сасове
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12278 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3890 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов