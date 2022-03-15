Российские производители микроэлектроники предложили узаконить "серые" поставки

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила в правительство РФ предложения по поддержке отрасли в условиях санкций (документ имеется в распоряжении "Интерфакса"). Помимо финансовых мер, ассоциация предлагает ограничить механизмы защиты интеллектуальной собственности для налаживания "серых" поставок электронной продукции.

Таможня дает добро

В сфере таможенного регулирования АРПЭ в первую очередь предлагает приостановить защиту прав на объекты интеллектуальной собственности из стран, поддерживающих санкции против России. Сейчас таможенники требуют подтверждения прав на ввозимые в РФ объекты интеллектуальной собственности. Как заявляют представители отрасли, это создает дополнительные ограничения на поставки комплектующих.

"Фактически это добавляет к внешним санкционным ограничениям регуляторный барьер со стороны российского таможенного контроля. Просим исключить требования по подтверждению прав на объекты интеллектуальной собственности, если правообладателями являются зарубежные компании или их представители в России", - говорится в документе.

Сейчас бороться с незаконным импортом помогает таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС, информационная система ФТС). Реестр применяется на всей таможенной границе РФ. Правообладатели вносят в нее товарные знаки, что позволяет останавливать контрафакт и серый импорт на таможне.

Также представители отрасли просят об обязательной нотификации о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, а также принятие мер по ограничению распространения ранее зарегистрированных нотификаций. В Ассоциации это объясняют невозможностью нотификаций в условиях санкций, в частности, перекрытием альтернативных каналов поставок запрещенных на ввоз компонентов.

Эти предложения в сфере таможенного регулирования, по мнению представителей отрасли, позволят снизить бюрократическую нагрузку и "сократить распространение информации, которая провоцирует расширение санкционных списков и компрометирует создаваемые независимые каналы поставок".

Позже - к апрелю-маю - в АРПЭ предлагают выделить средства на кооперационно-логистические центры в странах, которые не поддерживают санкции против России. В документе отмечается, что это позволит расширить контакты с зарубежными производителями компонентов из нейтральных стран, а также переработку продукции на территории стран, которые не поддерживают санкции.

"В некоторых случаях целесообразна переработка продукции на территории двух нейтральных стран", - уточняется в документе.

В АРПЭ также предлагают ограничить доступ к таможенной информации о поставляемой продукции и зарубежных поставщиках и перейти на обобщенное представление этой информации, "без указания производителя и области применения и функциональных возможностей продукции вплоть до единообразного декларирования продукции по описанию четырехзначного кода ТН ВЭД без дальнейшей конкретизации". В ассоциации указывают, что такая информация, в частности доступная через сервисы таможенной статистики, используется зарубежными производителями и регуляторами для отслеживания и перекрытия альтернативных каналов поставок комплектующих, "независимых от ограничений со стороны США и других стран, поддерживающих санкции".

В ассоциации настаивают на необходимости зафиксировать расчетный курс таможенных платежей, включая НДС, на все поставки импортных комплектующих и материалов на уровне цены валюты, действовавшей на 18 февраля 2022 года. Там указывают, что биржевой курс "является во многом спекулятивным, на него влияют эмоциональные факторы, связанные с санкциями", тогда как у компаний нет возможности отложить закупки, за счет которых они пополняют буферные складские запасы комплектующих. Кроме того, для обеспечения срочных закупок, там предлагают взимать НДС не в момент ввоза оборудования, а в момент возникновения выручки у импортера.

Для снижения бюрократических барьеров в ассоциации предлагают продлить на год действие всех разрешительных лицензий, сертификатов соответствия и подтверждений российского происхождения продукции и отменить требование о соответствии комплектующих, не имеющих самостоятельного применения, требованиям технических регламентов Таможенного союза.

По словам источника "Интерфакса" в отрасли, деятельность в области микроэлектроники в России изначально была затруднена по сравнению с другими странами: мешает излишняя бюрократия. По его мнению, смягчение регулирования позволит наладить "серые" поставки.

"Количество чиновников, которые регулируют отрасль, сравнимо с количеством людей, непосредственно в ней занятых. Если государство будет проводить более расслабленную политику в области таможенного и финансового регулирования, то это хотя бы частично поможет смягчить удар по отрасли. По крайне мере, люди смогут пытаться налаживать "серые" поставки, не оглядываясь на внутренние барьеры – если стратегические решения на уровне правительства не будут саботироваться армией чиновников на местах", - подчеркнул источник.

В свою очередь руководитель отдела закупок НПО "СтарЛайн" Николай Дмитриев, участвовавший в разработке предложений, отметил, что ранее для ввоза иностранной продукции в РФ нужно было уведомить компанию-правообладателя. Лишь с ее разрешения можно было получить импортные комплектующие. В условиях санкций получение такого разрешения стало невозможным, и компаниям придется обращаться на склады напрямую, минуя дистрибьютора, что означает переход к "серым" поставкам. Однако камнем преткновения в этом случае может стать таможенное нетарифное регулирование.

"В России существует таможенное нетарифное регулирование, которое защищает права компаний, защитивших свою торговую марку (через ТРОИС - ИФ): без разрешения правообладателей ввезти продукцию в Россию невозможно. Мы предлагаем снять это таможенное ограничение", - сказал Дмитриев "Интерфаксу".

Однако проблемой при отмене этой нормы могут стать таможенные сборы, которые компании платят за защиту интеллектуальной собственности. "Тут надо думать, нужно и с таможней, и со всеми обсуждать", - добавил он.

Финансовая поддержка

Одной из главных мер, срок исполнения которой назначен на март, в ассоциации называют признание текущих обстоятельств форс-мажорными для компаний электронной промышленности (обстоятельствами непреодолимой силы) по всем договорам, заключенным до 18 февраля 2022 года. В том числе должны учитываться долгосрочные соглашения с государственными заказчиками, а также компаниями, контролируемыми государством. "Сроки, цены и другие условия поставок согласовать с учетом установленных санкционных ограничений (внесение, в том числе, соответствующих изменений в ФЗ 44, 223, 275 вплоть до приостановления их действия)", - говорится в документе.

При этом эта мера не распространяется на заказчиков продукции. "Производители сохраняют без изменений все соглашения, которые они могут выполнить в условиях санкционных ограничений", - уточняют в ассоциации. Ответственные за это мероприятие - Минпромторг и Торгово-промышленная палата (ТПП).

Председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев сообщил "Интерфаксу", что пока не получал документ АРПЭ.

"Введенные санкции для микроэлектроники действительно носят форс-мажорный характер (обстоятельства непреодолимой силы). Минцифры уже опубликовало позицию по похожему вопросу в сфере IT, обратив внимание корпоративных заказчиков на невозможность исполнения российскими интеграторами своих обязательств по заключенным контрактам и до прояснения ситуации рекомендовала заказчикам отложить обращения в суд. Минпромторг, вероятно, мог бы поступить сходным образом", - отметил он.

По словам Комлева, ТПП РФ по конкретным обращениям, изучив ситуацию, может признать её форс-мажором. "Такое признание может помочь в судебных разбирательствах, защите от штрафных санкций, включения в Реестр недобросовестных поставщиков. Но не сможет помочь быстро исправить ситуацию с многолетним отставанием отрасли. Тут нужна долгая, последовательная, совместная работа предприятий отрасли и регулятора. Я уверен, что у АРПЭ есть предложения как экстренного, так и долговременного характера", - добавил он.

Также ассоциация предлагает освободить компании отрасли от уплаты страховых взносов по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию (ЕСН), которые составляют около 30% от фонда оплаты труда. Это должно, как считают в АРПЭ, расширить собственные инвестиционные возможности компаний за счет снижения фискальной нагрузки и повысит устойчивость отрасли к санкциям. Срок исполнения - с марта по апрель этого года, ответственные - правительство РФ, Минфин и ФНС России. В случае вынужденной остановки производства в АРПЭ предлагают рассмотреть возможность выделить средства на оплату пособий сотрудникам компаний, чтобы не допустить потери квалифицированных кадров.

В АРПЭ также предлагают принять меры для смягчения проблемы кассовых разрывов у российских производителей электронного оборудования. Там указывают, что в условиях санкций большинство производителей и поставщиков комплектующих требуют предоплату за свою продукцию. Решить эту проблему предлагается за счет увеличения размеров аванса или перехода на полную предоплату государственными заказчиками и госкомпаниями, приобретающими конечную продукцию.

Кроме того, в ассоциации призывают обеспечить для компаний отрасли доступность кредитных ресурсов по льготной ставке для оперативной закупки складских остатков комплектующих у посредников в обход авторизованных поставок. При этом размер постоянно доступной кредитной линии предлагается установить на уровне не менее 1/10 от годовой выручки компании.

Еще одно предложение касается обеспечения возможностей для проведения финансовых расчетов в юанях. В частности, в АРПЭ предлагают Минфину России инициировать предложение юаня на рынке со стороны Банка России и разрешить российским банкам операции на Форекс по приобретению юаня для увеличения его доступности как резервной валюты.