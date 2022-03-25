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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Вице-премьер Чернышенко отрицает планы сделать IT-специалистов невыездными

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство не собирается запрещать айтишникам выезжать из страны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко в пятницу.

"Сегодня одним из крупных предпринимателей было сделано заявление, что IT-специалистам нужно запретить выезд за рубеж. Профильное министерство уже обозначило свою отрицательную позицию по данному вопросу. Я также ответственно заявляю, что правительство не будет вводить никаких запретов на выезд IT-специалистов", - процитировала чиновника пресс-служба.

По словам вице-премьера, стратегия правительства заключается в поддержке и развитии сферы информационных технологий и ее специалистов, а не в введении ограничений и запретов.

"Работать на иностранную компанию любой IT-специалист при желании может из любой точки мира", - отметил он.

25 марта компания бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" предложила законодательно затруднить выезд IT-специалистов за границу и их трудоустройство в зарубежные компании.

В Минцифры "Интерфаксу" сообщили, что не поддерживает любые законодательные ограничения, связанные с передвижением IT-кадров и их трудоустройством: такие меры могут увеличить отток специалистов и деструктивно отразиться на отрасли в целом.

Против такой идеи выступил председатель думского IT-комитета Александр Хинштейн, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщение "очередной уткой".

Евгений Пригожин Конкорд Минцифры Кремль Госдума Дмитрий Чернышенко Александр Хинштейн Дмитрий Песков
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