Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:30

Эксперт предложила создать в России оперштаб по DDoS-атакам

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В России нужно создать оперативный штаб по DDoS-атакам, считает член экспертного совета по вопросам использования облачных вычислений при Минцифры Анастасия Лабуцкая.

DigitalМИД РФ заявил об "армии кибернаемников", ведущих войну против РоссииЧитать подробнее

"Как оперштаб у нас был создан во время коронавируса, по такой же аналогии выстроить эффективный оперштаб по DDoS-атакам. Чтобы, например, (когда) идет атака на сервисы сдачи отчетности, пользователям не выставлялись штрафы за то, что они не могут отчитаться", - сказала Лабуцкая на "круглом столе" на тему поддержки и развития отечественной IT-отрасли в среду.

Она подчеркнула, что эта система должна быть не "бюрократичной", а гибкой.

"Если бы это было сделано, это бы очень сильно помогло отечественным компаниям", - подчеркнула Лабуцкая.

С начала специальной военной операции на Украине сайты российских компаний и госорганов подвергаются кибератакам. В Минцифры и "Ростелекоме" их называют беспрецедентными.

Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иностранный софт в госкомпаниях РФ могут запретить с 2024 года

Иностранный софт в госкомпаниях РФ могут запретить с 2024 года

Минцифры не видит необходимости ограничивать безлимитные тарифы домашнего интернета

Гранты, госзаказ и льготная ипотека: что обсуждали чиновники на встрече с IT-отраслью. Обзор

Гранты, госзаказ и льготная ипотека: что обсуждали чиновники на встрече с IT-отраслью. Обзор

"ВКонтакте" заблокировала страницы TJ и ряда пабликов по требованию прокуроров

"ВКонтакте" заблокировала страницы TJ и ряда пабликов по требованию прокуроров

"Лаборатория Касперского" признана потенциальной угрозой нацбезопасности США

Spotify уйдет из России

Части студентов по направлению IT предложили предоставить отсрочку от армии

Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд из РФ IT-специалистов

Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд из РФ IT-специалистов

Минцифры выступили против законодательных препятствий для передвижения IT-специалистов

Минцифры выступили против законодательных препятствий для передвижения IT-специалистов

Эксперт оценил в восемь тысяч число уехавших из РФ специалистов по разработке ПО

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });