Эксперт предложила создать в России оперштаб по DDoS-атакам

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В России нужно создать оперативный штаб по DDoS-атакам, считает член экспертного совета по вопросам использования облачных вычислений при Минцифры Анастасия Лабуцкая.

"Как оперштаб у нас был создан во время коронавируса, по такой же аналогии выстроить эффективный оперштаб по DDoS-атакам. Чтобы, например, (когда) идет атака на сервисы сдачи отчетности, пользователям не выставлялись штрафы за то, что они не могут отчитаться", - сказала Лабуцкая на "круглом столе" на тему поддержки и развития отечественной IT-отрасли в среду.

Она подчеркнула, что эта система должна быть не "бюрократичной", а гибкой.

"Если бы это было сделано, это бы очень сильно помогло отечественным компаниям", - подчеркнула Лабуцкая.

С начала специальной военной операции на Украине сайты российских компаний и госорганов подвергаются кибератакам. В Минцифры и "Ростелекоме" их называют беспрецедентными.