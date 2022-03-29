МИД РФ заявил об "армии кибернаемников", ведущих войну против России

Российские специалисты дают мощный отпор атакам хакеров, заверили в ведомстве

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Москве констатируют увеличение числа кибератак на органы госуправления, СМИ, объекты критической инфраструктуры, "армия кибернаемников" ведет войну против России, Москва не оставит это без ответа, заявил МИД РФ.

"Фактически ежедневно мощным ударам с применением продвинутых информационно-коммуникационных технологий подвергаются государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения", - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном во вторник.

Как отмечается в документе, "беспрецедентный размах этих действий и их скоординированный характер однозначно указывают на то, что помимо подготовленных США и другими натовцами украинских спецподразделений информационно-технического воздействия в ведение этой кибервойны против нас все шире вовлекаются анонимные взломщики и провокаторы, действующие по указанию западных кураторов киевского режима".

"По сути, против нас ведет войну армия кибернаемников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом", - заявили в МИД РФ.

В сообщении говорится, что "наши профильные структуры эффективно противостоят этим атакам, дают им мощный отпор".

"Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона", - подчеркивается в документе.