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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Большинство сайтов областных и районных судов общей юрисдикции РФ перестали открываться

Большинство сайтов областных и районных судов общей юрисдикции РФ перестали открываться
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Пользователи не могут попасть на интернет-сайты судов общей юрисдикции с доменом sudrf.ru, который используется областными и районными судами в большинстве регионов РФ.

В пресс-службе Красноярского областного суда журналистам сообщили, что "все сайты судов РФ в таком состоянии", причина неизвестна.

Изначально при попытке зайти на какой-либо сайт суда появляется сообщение "доступ запрещен", а также код ошибки 403, которая может возникнуть, например, по причине неправильного индексного файла или при переносе домена с одного аккаунта на другой.

Позже сайты некоторых российских судов выдавали сообщение об ошибке 502, которая возникает, когда сервер, к которому подключен пользователь, выступает в роли посредника, передающего информацию от другого сервера, и получает некорректный ответ.

Россия
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