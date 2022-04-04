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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Страховщики предупредили о фишинговых сайтах для страхования ОСАГО

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Страховщики обращают внимание на активизацию мошенников по созданию поддельных - фишинговых - сайтов, имитирующих подлинные сайты автостраховщиков для незаконного сбора платежей с потребителей за якобы проданные или продленные полисы ОСАГО.

Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

По его словам, недавно клиенты крупных страховых компаний получили смс-рассылку с предложениями перезаключить договор страхования или его продлить, при этом в сообщении приводилась ссылка на фишинговый сайт, через который рекомендовалось проводить оплату по договору ОСАГО.

Он предупредил людей, что нужно быть крайне внимательными при оформлении договора ОСАГО онлайн.

Еще одной проблемой в онлайн-страховании Ефремов назвал практику заключения договора ОСАГО по заниженной цене, что достигается заведомым искажением данных при оформлении онлайн-договора.

"Тема продолжается, есть посредники, которые сегодня предлагают заключить договор ОСАГО за 1 тыячу - 1,5 тысячи рублей в интернете с предупреждением, что в СК за выплатой обращаться не следует. Такой договор заключается для того, чтобы провести регистрацию транспортного средства, что возможно, поскольку полис формально числится в информационной системе РСА. Псевдополис позволяет иметь запись в системе АИС ОСАГО на случай проверки наличия договора представителями дорожной полиции", - уточнил Ефремов.

"Если у одного участника ДТП есть полноценный полис ОСАГО, а другой водитель имеет полис, зарегистрированный в системе, но оформленный на иное ТС или с неправильными коэффициентами (что дает СК право отказать в выплате), дальше происходит следующее. Если водитель с реальным полисом оказался пострадавшим, он может получить возмещение только по суду - от владельца поддельного полиса ОСАГО, это не страховая выплата. Если пострадавший имеет поддельный полис, а виновник ДТП имеет нормальный полис ОСАГО, пострадавший получит полноценное возмещение от автостраховщика. Формула несправедливая, но это так работает", - объяснил Ефремов.

"Мошеннические действия по искажению данных почти по 95% договоров остаются латентными в период их действия, - говорится в недавнем докладе Банка Росии о проблеме мошенничества в онлайн-страховании. - Это происходит, поскольку частота наступления страхового события по ОСАГО составляет всего 5,48% (по данным за 2021 год)".

В отдельных случаях мошенники предлагают онлайн за фиксированную плату в пределах от 1000 до 2500 ркблнц помочь заключить договор ОСАГО с занесением информации о нем в АИС ОСАГО и возможностью его формального использования. Что влечет "возможность безнаказанного внесения недобросовестными лицами в базы данных страховщиков и АИС ОСАГО искаженных данных, влияющих на размер страховой премии", говорится в докладе ЦБ.

По оценкам регулятора, число заключенных в электронном виде договоров ОСАГО с недостоверными сведениями составляет не менее 1,1 млн (около 3% рынка ОСАГО), а ущерб автовладельцев (присвоение средств страхователей) и страховщиков (недополученные страховые премии) от противоправной деятельности в сфере электронного ОСАГО составляет не менее 4,2 млрд рублей.

"В силу того, что договоры с недостоверными сведениями для страховых организаций фактически являются безубыточными, страховщики не мотивированы совершенствовать процессы контроля, учета и выявления деятельности по искажению данных в договорах ОСАГО", - делает вывод регулятор в докладе.

Согласно докладу, в числе планируемых ЦБ мер в рамках противодействия распространению страхового мошенничества - "совершенствование механизмов автоматизированного контроля и проверки достоверности предоставляемых в АИС ОСАГО сведений, влияющих на размер страховой премии", а также "внедрение в Банке России механизмов автоматизированного выявления источников распространения противоправной деятельности в страховании в интернете, основанных на использовании технологий машинного обучения и анализа больших объемов данных (Big Data)".

ЦБ также рассчитывает совершенствовать практику выявления и оперативного пресечения уполномоченными органами противоправной деятельности в страховании, распространения информации о ней через социальные сети и сервисы обмена мгновенными сообщениями (с участием страховщиков и их профобъединений).

Кроме того, ЦБ планирует "развивать взаимодействие с профессиональным сообществом и правозащитными организациями, с уполномоченными органами по пресечению противоправной деятельности, в том числе за счет ускорения процессов обмена данными".

ЦБ задумался также о проработке "вопроса о введении законодательного ограничения на осуществление посреднической деятельности в страховании в интернете при отсутствии на сайте посредника необходимой идентифицирующей информации либо отсутствии информации о посреднике в публикуемых на сайте страховщика (объединения страховщиков) сведениях из реестров страховых посредников".

Банк России, страховщики и их объединения ежегодно выявляют в социальных сетях, сервисах обмена мгновенными сообщениями и на интернет-сайтах более 5 тыс. источников активного распространения информации о предоставлении услуг по оформлению договоров страхования со стороны нелегальных страховщиков и незаконных посредников.

С 1 апреля 2022 года вступили в силу единые требования ЦБ к раскрытию страховщиками информации о посредниках на своих официальных сайтах.

ВСС Сергей Ефремов Банк России ОСАГО
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