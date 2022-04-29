Роскомнадзор заблокировал в РФ онлайн-энциклопедию мирового искусства WikiArt

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России доступ к онлайн-энциклопедии мирового искусства WikiArt.org, следует из данных ведомства.

Согласно информации универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничивается доступ к сайту www.wikiart.org по двум требованиям Генпрокуратуры - от 25 и 26 апреля.

По данным организации "Роскомсвобода", делающей выгрузку из реестра запрещенной в РФ информации, по требованию Генпрокуратуры за тем же номером от 25 апреля в РФ ограничивается доступ к ресурсу "Эхо России" и "Матрица украинской свободы".

На сайте WikiArt говорится, что проект является "онлайн домом изобразительного искусства со всего мира". На сайте WikiArt содержится около 250 тыс. работ трех тысяч художников, информация о них есть на восьми языках. Представленные произведения искусства находятся в музеях, университетах, ратушах и других общественных зданиях более чем 100 стран, большая часть ее выставлена на всеобщее обозрение. "При вашем активном участии мы планируем охватить всю художественную историю Земли, от наскальных рисунков до современных частных коллекций. Мы также предоставляем вам инструменты для перевода на любое количество языков",- сообщается нас сайте проекта.

"Интерфакс" обратился за комментарием в РКН.