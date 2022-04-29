Эксперты сочли, что VK расширит экосистему за счет покупки "Яндекс.Новостей" и "Дзена"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Покупка VK сервисов "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен" может привести к потере "Яндексом" значительной части аудитории, а VK получит монополию на платформы для пишущих блогеров, считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты.

"Яндекс", на их взгляд, в дальнейшем сконцентрируется на разработке технологических сервисов, а VK - на формировании контентной экосистемы. При этом на фоне информационной войны могут произойти изменения в модерации контента.

Покупка сервисов

По мнению заместителя директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова, сделка носит в том числе и практический характер, поскольку VK специализируется скорее на контенте, а "Яндекс" развивает технологические сервисы.

"Яндекс" заявляет, что превращается в исключительно сервисную компанию, а не контентную. Возможно, это получится, но для этого нужно будет проработать все пользовательские пути, чтобы пользователь не ушел. Потому что в экосистеме VK тоже существует абсолютно все, что сегодня есть у "Яндекса", - сказал Гребенников "Интерфаксу".

После смены в VK менеджмента становится очевидным смещение фокусировки холдинга на развитие его основных активов, генерирующих большую часть выручки и прибыли, считает руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями "Делойт и Туш" Антон Шульга. "Прежде всего, это соцсети ("ВКонтакте", "Одноклассники"), которым "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен" являются хорошо комплементарными", - сказал Шульга.

Что будет с "Дзеном" и "Новостями"

Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что проект может быть перебрендирован. "Наверняка обновят интерфейс, посмотрят, какие технологии можно интегрировать в продукты холдинга, например, технологии ранжирования и рекомендаций", - сказал эксперт.

Как отметил Гребенников, раньше пользователь получал от "Яндекса" абсолютно все: от новостей и сведений о пробках до такси и доставки. Теперь ему будет недостаточно пользоваться только "Яндексом" и придется получать часть информации на других сервисах. Эксперт полагает, что "Яндекс" может сильно потерять в аудитории, если не оставит новости на своей главной странице. И пока сложно сказать, будет ли сервис "Яндекс.Новости" интегрирован в какой-либо из ресурсов VK.

"Если представить, что я бы занимался покупкой "Яндекс.Новостей", то я бы, конечно, договаривался, чтобы пять строчек, которые есть на главной "Яндекса", остаются, но при этом трафик идет на какой-то сервис, который принадлежит VK. "Яндексу" "это было бы выгодно, потому что он бы не потерял пользователей, которые заходят к нему на главную страницу за новостями", сказал замглавы РАЭК.

В свою очередь Шульга считает, что бренд "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен" не будут существовать в текущем виде. "Вероятнее всего, VK попытается интегрировать агрегатор новостей и блог-платформу в свою продуктовую экосистему. Интеграция агрегатора новостей и блог-платформы в соцсеть может улучшить пользовательский опыт текущих потребителей экосистемы VK", - сказал Шульга.

Что касается "Дзена", то, по мнению Казаряна, VK таким образом, возможно, хочет сформировать целую экосистему для создателей контента. "У VK уже есть внутренняя платформа для авторов, есть свой reels (сервис "Клипы" - ИФ), который активно развивается. Теперь будет и самостоятельный сервис для создания лонгридов", - отметил он.

По мнению Гребенникова, VK фактически получает монополию на такие сервисы для блогеров, поскольку подобных крупных игроков в России сегодня два: "Дзен" и "Пульс" (Mail.ru).

Гребенников считает, что сделка может отразиться и на модерации контента, который попадает в "Новости" и "Дзен". "В эпоху информационной войны так или иначе на контент, который приоритизирован, на него внимательно смотрят. И, конечно, в публикации не будет и не должно попадать то, что запрещено законодательством", - сказал он.

Говоря о судьбе команды "Дзена" и "Новостей", Шульга предположил, что сотрудники с ключевыми компетенциями перейдут из "Яндекса" в VK. Однако более существенная проблема, с которой сейчас пытаются скорее всего справиться в "Яндексе" и VK, по его словам, - отток ИТ-кадров с российского рынка. "Этот тренд может существенно осложнить процесс перехода", - подчеркнул эксперт.

О сделке

"Яндекс" договорился с VK о продаже сервисов "Новости" и "Дзен" 28 апреля. Параметры сделки пока не раскрываются. ФАС предстоит ее одобрить.

О том, что "Яндекс" намерен продать эти активы, стало известно в конце марта 2022 года.

Агрегатор "Яндекс.Новости" был запущен в 2000 году. В периоды обострения политической ситуации сервис неоднократно подвергался критике за создание некорректной, по мнению части пользователей, односторонней новостной картины дня. "Яндекс" традиционно отвечал на эту критику утверждением, что за формирование информационной повестки отвечают алгоритмы, и политически мотивированного вмешательства в их работу не происходит.

"Яндекс.Дзен", созданный в 2015 году, работает как персональная лента развлекательного и новостного контента, которая формируется исходя из интересов пользователей.