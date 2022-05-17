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"Яндекс" опроверг переговоры о продаже "Кинопоиска" и поискового сервиса

"Яндекс" опроверг переговоры о продаже "Кинопоиска" и поискового сервиса
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Яндекс" не ведет переговоров относительно продажи онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", "Яндекс Поиска" и "Яндекс Почты", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Сейчас "Яндекс" занимается только продажей "Яндекс Новостей" и "Дзена", уточнил представитель. Эти сервисы покупает основной конкурент компании - VK. Детали сделки до сих пор не раскрывались.

Ранее издание "Медуза" (включено Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов) сообщило со ссылкой на источники, близкие к сооснователю и CEO "Яндекса" Аркадию Воложу, что интернет-компания ищет покупателей на эти активы.

По их данным, в числе потенциальных покупателей - Сбербанк и "Ростех".

"Поиск" в составе выручки относится к сегменту "Поиск и Портал" - исторический бизнес "Яндекса", который до недавнего времени генерировал большую часть его доходов.

"Кинопоиск" стал частью интернет-компании в 2013 году.

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