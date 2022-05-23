Сотрудники почти 9 тыс. российских компаний смогут оформить IT-ипотеку

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ДОМ.РФ направил банкам список из более чем 8,9 тыс. аккредитованных Минцифры РФ организаций для предоставления их сотрудникам ипотеки под 5% годовых, сообщили в едином институте развития.

"ДОМ.РФ как оператор госпрограммы льготной ипотеки для IT-специалистов по ставке до 5% предоставил список аккредитованных компаний банкам-кредиторам. В реестре значится более 8,9 тыс. организаций, которые аккредитованы Минцифры РФ и являются получателем налоговых льгот", - говорится в сообщении.

С момента объявления о запуске новой программы льготного кредитования банки получили уже более 4,5 тыс. заявок, рассказал замгендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

До начала выдачи займов ДОМ.РФ должен будет еще распределить лимиты между кредитными организациями, прием заявок от них продлится до 26 мая 2022 года. Всего правительство выделило из резервного фонда на субсидирование новой программы 1,5 млрд рублей.

IT-ипотека

По условиям льготной программы, подать заявку на кредит могут граждане с доходом не менее 150 тыс. рублей в месяц в течение последнего квартала, если компания зарегистрирована в регионе с населением более 1 млн человек. Для менее населенных регионов планка установлена на отметке 100 тыс. рублей. У заемщиков должен быть заключен трудовой договор с компанией, аккредитованной Минцифры и имеющей право на налоговые льготы.

Максимальная сумма кредита составляет 18 млн рублей для регионов-миллионников и 9 млн рублей - для других субъектов РФ. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры в строящемся или готовом доме от застройщиков, а также для целей ИЖС, покупки частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.