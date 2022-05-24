BofА удвоит число станций зарядки электрокаров у бизнес-центров в США

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Bank of America Corp. планирует увеличить почти вдвое число станций зарядки электромобилей у бизнес-центров в США к концу 2023 года. Он сообщил, что эта программа подготвлена вместе с Electrify America.

По состоянию на начало 2022 года Electrify America управляла 172 станциями в 46 бизнес-центрах в США. Компании намерены увеличить это число до более чем 350 станций в 90 центрах к концу следующего года.

За первые пять месяцев текущего года Electrify America и BofА уже удалось нарастить общее число до 192 станций в 51 деловом центре в таких штатах, как Калифорния, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, Орегон, Вирджиния и Вашингтон.

Впоследствии географию планируется расширить также на штаты Колорадо, Коннектикут, Индиана, Северная Каролина, Нью-Йорк, Оклахома и Техас.

BofА на данный момент управляет более чем 100 станциями, установленными для сотрудников банка в рамках программы, запущенной в 2017 году.