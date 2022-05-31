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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Штраф за утечку личных данных может составить до 700 тыс. руб. для должностных лиц

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Штраф для должностных лиц за утечку персональных данных может составить до 700 тыс. рублей, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Коллеги из Минцифры предлагают кратно увеличить штрафы за утечку персональных данных более чем 1 тыс. человек", - написал Хинштейн во вторник в телеграмм-канале.

По его словам, для должностных лиц - штраф может составить от 500 до 700 тысяч рублей, для юрлиц и ИП - 1% от совокупной выручки за год (но не менее 3 млн) рублей.

"Надеюсь, правительство оперативно согласует и внесёт эту инициативу как можно быстрее", - отметил глава комитета.

Минцифры РФ Госдума Александр Хинштейн
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