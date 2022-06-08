Минцифры запланировало обеспечить интернетом все железные дороги РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ в сентябре представит программу покрытия интернетом всей железнодорожной инфраструктуры, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Мы договорились с РЖД, с Белозеровым Олегом Валентиновичем, о том, что мы делаем сейчас отдельную большую программу вместе с операторами мобильной связи, вместе с РЖД, как мы будем, в какой последовательности и с какими приоритетами покрывать железные дороги. Эту программу мы представим в сентябре этого года", - сказал Шадаев, выступая с отчетом о ходе реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" в Совете Федерации в среду.

Министр уточнил, что программа будет рассчитана на 5-7 лет.

По словам Шадаева, доступ на железнодорожную инфраструктуру усложнен, поскольку там действует своя регуляторика. "Поэтому операторам иногда, даже когда они готовы ставить свои базовые станции, это не всегда просто", - уточнил он.