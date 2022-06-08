Маркетплейсам в РФ позволят добровольно сообщать о товарах параллельного импорта

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Требование указывать на маркетплейсах, является ли поставщиком товара официальный дилер или товар ввезён по механизму параллельного импорта (без разрешения правообладателя), не будет обязательным, однако Минпромторг РФ считает предоставление такой информации "логичным".

"Маркетплейсы вправе сами устанавливать эти требования для поставщиков, а мы со своей стороны считаем это логичным", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Ранее во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что потребитель при покупке товаров в онлайн-ритейле вправе получать информацию о том, кто является поставщиком.

"Покупатель обязательно должен быть явно проинформирован о том, кто продает товар - официальный дистрибьютор или условный "дядя Ваня". При этом следует четко понимать, что параллельный импорт - это совсем не "серый импорт" и уж тем более не контрафакт. Это право ввозить брендовый товар не только тем, кого сам производитель указал как официального дистрибьютора, но товар всё равно будет оригинальным, прошедшим таможенную "очистку" и сертификацию", - отметил министр.