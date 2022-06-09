Ряд СМИ сообщил, что Twitter откроет Маску внутренние данные о пользователях

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Руководство Twitter Inc. планирует предоставить Илону Маску доступ к внутренней информации о сотнях миллионов твитов пользователей в надежде ускорить закрытие сделки по продаже компании, пишет ряд западных СМИ, включая Washington Post и MarketWatch.

Официальные представители Twitter отказались подтвердить эти сообщения, отослав журналистам к сделанному в понедельник заявлению, в котором говорится, что "компания продолжит делиться информацией с господином Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями договора о слиянии".

Ранее юристы Маска направили письмо руководству Twitter, обвинив компанию в отказе предоставить запрашиваемый доступ к данным. Главным образом бизнесмена интересует информация о реальном числе фейковых аккаунтов. По словам самой компании, доля не превышает 5% от общего количества пользователей, тогда как Маск намекал, что она может доходить до 20%.

Генеральный прокурор штата Техас, где расположена штаб-квартира компании Маска Tesla, начал проверку в отношении Twitter по подозрению в занижении доли ненастоящих аккаунтов в общем числе пользователей. Он отметил, что "это важно не только для обычных пользователей Twitter, но и для техасских компаний и рекламодателей, которые используют Twitter для зарабатывания денег".

Акции Twitter подешевели на 0,1% на дополнительных торгах в среду, накануне цена бумаг компании увеличилась на 0,8%. С начала года капитализация соцсети упала на 6,4% и составляет $30,7 млрд, хотя Маск согласился купить компанию за $44 млрд.