Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:14

В Финляндии представят самый быстрый суперкомпьютер в Европе LUMI

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Самый быстрый суперкомпьютер запускают в понедельник в Финляндии, он станет доступен для европейских пользователей с сентября, информирует Европейская комиссия.

"Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям" (EuroHPC) представляет новейший суперкомпьютер LUMI. Он базируется в Каяани в Финляндии. LUMI - это самый быстрый и самый эффективный с точки зрения энергопотребления суперкомпьютер в Европе, он занял третью позицию в мире по скорости вычислений", - говорится в коммюнике, распространенном Европейской комиссией.

Компьютер создан совместными усилиями EuroHPC и консорциума 10 европейских стран: Бельгии, Дании, Исландии, Норвегии, Польши, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Чехии и Эстонии.

"Благодаря масштабным возможностям вычислений LUMI послужит научным прорывам, к примеру, в медицине и исследованиях климата, это - самый быстрый суперкомпьютер в Европе, один из трех самых мощных в мире", - сказала, комментируя запуск суперкомпьютера, заместитель председателя Европейской комиссии по цифровым технологиям Маргрете Вестагер.

Ожидаемая пиковая мощность этого суперкомпьютера составит 550 петафлопс или 550 миллионов миллиардов исчислений в секунду.

В настоящий момент в Европе уже работают четыре суперкомпьютера: Discoverer в Болгарии, MeluXina в Люксембурге, Vega в Словении и Karolina в Чехии. Запуск еще нескольких готовится: LEONARDO в Италии, Deucalion в Португалии, and MareNostrum 5 в Испании.

Европейская комиссия LUMI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Думу просят разрешить иностранцам владеть не больше 20% в онлайн-сервисах объявлений

Думу просят разрешить иностранцам владеть не больше 20% в онлайн-сервисах объявлений

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила о планах Facebook отказаться от платы за контент крупных газет

Крупные российские компании с иностранным участием просят распространить на них IT-льготы

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

РКН заинтересовался информацией об утекших данных сотрудников "Ростелекома"

Минцифры сообщило о плане "Б" в случае отключения РФ от точек обмена трафиком на Западе

Минцифры сообщило о плане "Б" в случае отключения РФ от точек обмена трафиком на Западе

"Ростелеком" начал расследование утечки внутренних аккаунтов сотрудников

Эксперты отметили резкий рост вредоносных элементов в открытом ПО с февраля

Волож ушел с поста CEO "Яндекса" после попадания в санкционный список ЕС

Волож ушел с поста CEO "Яндекса" после попадания в санкционный список ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });