Google выплатит $118 млн в рамках дела о дискриминации сотрудниц

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., договорилась выплатить $118 млн, чтобы урегулировать иск, согласно которому компания дискриминировала женщин в вопросе заработной платы и повышений.

Групповой иск против компании был подан в суд в Сан-Франциско в 2017 году тремя бывшими сотрудницами Google, утверждавшими, что компания назначила их на менее высокие должности по сравнению с коллегами-мужчинами с тем же опытом, в результате чего они получали меньшую зарплату, а также отказывала им в просьбах о повышении или переходе в другие команды.

Иск касается около 15,5 тыс. сотрудниц, работавших в Google в Калифорнии на 236 различных должностях после сентября 2013 года, следует из информации адвокатов.

В рамках урегулирования дела будут привлечены независимые эксперты, которые проанализируют практики Google в отношении подбора персонала и распределения заработной платы, говорится в заявлении Lieff Cabraser Heimann & Bernstein LLP и Altshuler Berzon LLP, юридических компаний, представляющих бывших сотрудниц Google.

Сама компания не созналась в неправомерных действиях в рамках дела. Условия урегулирования иска должны быть рассмотрены судьей.

"Хотя мы решительно верим в справедливость наших политик и практик, спустя почти пять лет судебных разбирательств обе стороны пришли к выводу, что разрешение вопроса без каких-либо признаний или улик будет в интересах всех, и мы очень рады достижению этого соглашения", - сказал представитель Google Крис Паппас, которого цитирует The Wall Street Journal.

По его словам, компания привержена справедливой и равноценной оплате труда и оценке всех сотрудников. Компания провела оценку политики выплат, чтобы убедиться, что зарплаты, бонусы и вознаграждения в виде акций за прошедшие девять лет выплачивались на справедливой основе, отметил он.

Крупные технологические компании на протяжении нескольких лет подвергаются критике за дискриминацию женщин и меньшинств в вопросе заработной платы и повышений. При этом сами технологические гиганты утверждают, что проводят работу над улучшением политик многообразия и инклюзивности, пишет WSJ.

Ранее Google уже согласилась выплатить более $3,8 млн более чем 5,5 тыс. сотрудников, в число которых входили женщины и азиаты, а также соискателей, которых, согласно выводам расследования, проведенного Минтруда США, притесняла компания.

Акции Alphabet в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 0,7%.