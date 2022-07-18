Yandex Pay подключили к Госуслугам

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На Госуслугах появился новый способ оплаты счетов, госпошлин и штрафов - Yandex Pay, сообщает пресс-служба Минцифры РФ в понедельник.

"Пользователи портала Госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе "Платежи", - говорится в сообщении.

Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении "Госуслуги".

Yandex Pay позволяет платить в интернете картой, не вводя ее данные - они подтягиваются из аккаунта на Яндексе (Яндекс ID). Yandex Pay работает с картами Мир, Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России.

На Госуслугах можно оплатить автомобильные штрафы, задолженности от приставов, счета за услуги, налоговые задолженности, госпошлины и начисления по номеру квитанции.

Кроме Yandex Pay на портале доступна оплата банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, Мир, мобильным телефоном операторов МТС, Билайн, Мегафон, Тele2, Yota, Тинькофф Мобайл, "Ростелеком", а также электронным кошельком QIWI, ЭЛПЛАТ.