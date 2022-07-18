Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Yandex Pay подключили к Госуслугам

Yandex Pay подключили к Госуслугам
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На Госуслугах появился новый способ оплаты счетов, госпошлин и штрафов - Yandex Pay, сообщает пресс-служба Минцифры РФ в понедельник.

"Пользователи портала Госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе "Платежи", - говорится в сообщении.

Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении "Госуслуги".

Yandex Pay позволяет платить в интернете картой, не вводя ее данные - они подтягиваются из аккаунта на Яндексе (Яндекс ID). Yandex Pay работает с картами Мир, Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России.

На Госуслугах можно оплатить автомобильные штрафы, задолженности от приставов, счета за услуги, налоговые задолженности, госпошлины и начисления по номеру квитанции.

Кроме Yandex Pay на портале доступна оплата банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, Мир, мобильным телефоном операторов МТС, Билайн, Мегафон, Тele2, Yota, Тинькофф Мобайл, "Ростелеком", а также электронным кошельком QIWI, ЭЛПЛАТ.

Yandex Pay Госуслуги Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Платформа "Атомайз" выпустит первый индустриальный токен - на палладий

Опубликованы черновые варианты 31 нового эмодзи, включая лося, гуся и имбирь

Опубликованы черновые варианты 31 нового эмодзи, включая лося, гуся и имбирь

Владелец сервиса Speedtest оштрафован на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Владелец сервиса Speedtest оштрафован на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Металлургические предприятия создадут отраслевую IT-компанию для разработки софта

Group-IB выделяет бизнес в России и СНГ в отдельное юрлицо

Group-IB выделяет бизнес в России и СНГ в отдельное юрлицо

"МТС" присоединился к СП "Ростелекома", "Мегафона" и "Вымпелкома" по развитию 5G

"МТС" присоединился к СП "Ростелекома", "Мегафона" и "Вымпелкома" по развитию 5G

Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии

Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });