Чернышенко заявил, что потенциал IT-отрасли может за 3-5 лет компенсировать санкции

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Потенциал российской IT-отрасли позволит компенсировать последствия от санкций и ухода зарубежных компаний в течение трех-пяти лет, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Несмотря на введенные ограничения и уход зарубежных вендоров с российского рынка, наш потенциал IT-отрасли позволяет полностью в течение 3-5 лет компенсировать эти последствия от санкций. Мы уверены, что при мобилизации, которая сейчас в полный ход идет, эти ограничения не повлияют на конечные сроки достижения показателей по цифровой зрелости", - заявил он в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, правительство оперативно скорректировало механизмы достижения поставленных целей. "По поручению премьера уже выделены из резервного фонда правительства дополнительные бюджетные средства в размере 21,5 млрд руб. именно на ускоренную разработку и внедрение российских решений в тех местах, где они сейчас крайне необходимы", - сообщил вице-премьер.

Чернышенко отметил, что сейчас "почти нет ни одной ниши, в которой не было бы уже задела и перспективных отечественных разработок".