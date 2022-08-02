Apple разместила 4 выпуска облигаций на $5,5 млрд

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc. разместила облигации четырех выпусков на общую сумму $5,5 млрд. Аналитики предполагали, что объем эмиссии будет находиться в диапазоне от $4 млрд до $6,5 млрд, сообщает MarketWatch.

Срок обращения бумаг американской компании составляет 7, 10, 30 и 40 лет.

Андеррайтерами размещения выступили Goldman Sachs, BofA Securities и JP Morgan Chase.

Полученные от продажи бондов денежные средства Apple направит на общекорпоративные нужды, включая выкуп акций и облигаций, а также выплату дивидендов.

В декабре агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Apple до наивысшего уровня, "AAA". В США только две другие компании обладают наивысшим рейтингом от Moody's - Johnson & Johnson и Microsoft.

Котировки акций Apple снизились на 0,6% по итогам основных торгов в понедельник и еще на 0,1% в рамках дополнительной сессии. С начала 2022 года капитализация компании снизилась на 9% (до $2,63 трлн), тогда как индекс Nasdaq за этот период потерял почти 21%.